جاء ذلك بعد إعلان سياسي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، بشأن الحالة في النيجر، على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فاي.واعترفت الولايات المتحدة بخلع الرئيس محمد بازوم، وبأن "المجلس الوطني لحماية الوطن" هو الكيان الذي يحكم النيجر الآن.وأثار هذا الإعلان رد فعل سفير النيجر لدى الولايات المتحدة.وتوجه السفير النيجيري بالشكر إلى السلطات الأمريكية، لاسيما وزارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي لبلاده المعتمدين في واشنطن، وأعضاء المجموعة الأفريقية والمجموعة الإقليمية لـ"إيكواس" (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) على تعاونهم خلال مهمته، متعهدًا بمواصلة التعبير عن مواقفه بصفته الشخصية.وكانت مولي فاي، ناشدت النيجيريين، خلال مؤتمر صحفي، بالعمل مع الولايات المتحدة، و"الإيكواس"، من أجل العودة إلى النظام الديمقراطي، وفق وسائل إعلام محلية.وشددت على أن الوقت حان كي يشارك النيجيريون في مناقشات مع شركائهم الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.يذكر أنه في 26 يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".