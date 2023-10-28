لبنان.. حكم قضائي بحق كارلوس غصن

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، إن "المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجّل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني".وفي العام 2019، تقدمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل كارلوس غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.وجاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 تشرين الاول، أنه "تقرر إلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار (...) خلال مهلة شهر".وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن "الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم "شراء العقار (...) خصيصا لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن".وتبين، وفق القرار، أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين (...) غصن وشركة نيسان إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يصبح استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقدا لمسوغه القانوني".وأوضح المصدر القضائي أن "غصن قدم الجمعة طعنا بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت".ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راق في منطقة الأشرفية في بيروت.