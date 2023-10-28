لمساندته فلسطين.. سفارة فرنسا في تونس تشطب تأشيرة فنان تونسي

وقال الفتيتي في لقاء مع برنامج "نجوم" على إذاعة "موزاييك" يوم السبت، أنه "لم يواجه أي إشكال سابقا في الحصول على التأشيرة".وأوضح الفنان التونسي إن "الأمر كان كذلك مؤخرا حيث تقدمت برفقة 3 أشخاص بطلب للحصول على "فيزا" إلى فرنسا لإحياء حفلة في تولوز، وتحصلنا على التأشيرة بصفة عادية.. واسترجعت جواز سفري".وأضاف: "قبل السفر عبرت عن مساندتي للقضية الفلسطينية وقمت بتنزيل "ستوري".. وتفاجأت بمكالمة هاتفية من سفارة فرنسا حيث طلبت مني سيدة إعادة جوازي لإحداث بعض التغييرات وكان الأمر كذلك".وتابع قائلا: "كانت المفاجأة الكبرى عندما اكتشفت أنه قد تم شطب التأشيرة بصفة كلية بتعلة وجود إشكال في الغاية وفي الإقامة".