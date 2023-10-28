بدء خسوف جزئي للقمر.. هذا موعد ذروته

بدأت، مساء اليوم السبت، ظاهرة خسوف جزئي للقمر يشاهد في دول عدة من العالم بينها العراق.





ويشاهد الخسوف من جميع الدول العربية وكافة دول قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا.



وشهدت الكرة الأرضية شهر تشرين الاول الحالي، ظاهرة كسوف حلقي للشمس والذي يعد آخر كسوف للشمس في العام الجاري.

وبدأ الخسوف عند الساعة 10:35 ويصل لذروته عند الساعة 11:15 وينتهي تقريبا عند الساعة 11:52 بتوقيت العراق.ويشاهد الخسوف من جميع الدول العربية وكافة دول قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا.وشهدت الكرة الأرضية شهر تشرين الاول الحالي، ظاهرة كسوف حلقي للشمس والذي يعد آخر كسوف للشمس في العام الجاري.