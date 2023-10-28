قصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريا

استهدفت القوات الجوية الروسية مواقع ومخابئ تابعة لمسلحين "مشاركين" في قصف مواقع للقوات السورية.



وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وأضاف "تم استهداف مخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة للجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق بمحافظة اللاذقية وإدلب".