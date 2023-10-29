عبر منفذ حدودي مع العراق.. تجارة إيران تتجاوز 3 مليارات دولار

وأوضح " قاسم مطلبي" في تصريح نقلته وكالة "فارس" اليوم الاحد، أن حجم التجارة الخارجية عبر منفذ برويزخان بلغ 3.637 مليون طن بالفترة المذكورة"، مستدركا أن "التجارة الخارجية تشمل الصادرات والواردات والترانزيت المتبادل".وأكد مطلبي أن "الصادرات الايرانية عبر المنفذ خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023 سجلت 553 مليون دولار بنمو سعري 18 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022".وأضاف أن "حجم السلع المصدرة للعراق بلغت 1.534 مليون طن بنمو 23 بالمئة على أساس سنوي".وأشار مدير الجمارك الى أن "المواد الانشائية والمنتجات البلاستيكية، والفواكه والخضراوات والألبان والمعجنات والمنتجات الفلزية شكلت أهم السلع المصدرة للعراق عبر برويزخان، الذي يعد معبرا استراتيجيا هاما، يشهد يوميا قيام اكثر من 2000 شاحنة وصهريج بشحن وتفريغ البضائع عبره".