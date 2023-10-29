إيران: العراق يستورد 30% من صادراتنا الزراعية







وأوضحت المنظمة أن "صادرات المنتجات الزراعية انخفضت كمّيا بنسبة 4 الاف طن فيما سجلت ارتفاعا بواقع 22 مليون دولار عن الفترة المناظرة السابقة 2022". وذكرت المنظمة في بيان نقلته وكالة "فارس"، أن "صادرات المنتجات الزراعية سجلت 2.618 مليون طن بقيمة 1.567 مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023".وأوضحت المنظمة أن "صادرات المنتجات الزراعية انخفضت كمّيا بنسبة 4 الاف طن فيما سجلت ارتفاعا بواقع 22 مليون دولار عن الفترة المناظرة السابقة 2022".



وأشارت الى أن "صادرات القطاع الزراعي تشكل 6 بالمئة من اجمالي الصادرات غير النفطية البالغة في النصف الاول، 67.734 طنا بقيمة 24.144 مليار دولار".



وذكرت أن "المنتجات الزراعية الايرانية تدفقت بشكل رئيسي على العراق (30 بالمئة) والامارات (16 بالمئة) وروسيا (12 بالمئة) والصين (6 بالمئة) وافغانستان (5 بالمئة) وباكستان ( 5بالمئة) وبقية البلدان 26 بالمئة".