بابا الفاتيكان يدعو الى وقف اطلاق النار في غزة

وقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس: "لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة".وأضاف: "وقف إطلاق النار.. نقول ‘وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار’. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما".