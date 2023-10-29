أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بفلوريدا

وقالت الشرطة أن "قتالا اندلع بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة صباحا في حي يبور سيتي التاريخي، بينما كان مئات الأشخاص يحتشدون في الشوارع، بعد إغلاق النوادي والحانات لكنهم لاذوا بالفرار للنجاة بأنفسهم عندما بدأ إطلاق النار".وأظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مشهدا فوضويا لحشود من الناس وهم يركضون في الشوارع مع دوي ما لا يقل عن 12 طلقة نارية.وأظهرت المقاطع الشرطة وهي تسارع لتقديم المساعدة للضحايا الذين ينزفون على الأرصفة.وقال تقرير لشرطة تامبا "التحقيقات لا تزال في بدايتها، لكن الدلائل تشير إلى أن "مشاجرة اندلعت بين مجموعتين تطورت إلى إطلاق نار مما أدى إلى مقتل رجل في مكان الحادث ونقل 19 ضحية إلى مستشفيات قريبة".وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن "أحد الضحايا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى".وجرى اعتقال شخص في وقت مبكر اليوم الأحد، وتبحث الشرطة عن آخرين يعتقد أنهم "شاركوا في واقعة إطلاق النار".