إيران توجه رسالة لأمريكا: استهداف قواعدكم بالعراق رد فعل لدعمكم إسرائيل

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي مخاطبا الأمريكيين: "أنتم تحصدون ما زرعتم، ودعم التوتر في المنطقة سيؤدي إلى ردود أفعال، وهذه مسألة أعلنا عنها مرات عديدة في مواقفنا ورسائلنا الرسمية".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "هذه هي طبيعة السلوك الأمريكي، وحقيقة قولهم إنهم تعرضوا لهجوم في بعض دول المنطقة، هو رد فعل على دعمهم غير المشروط لإسرائيل، وبالطبع سياساتهم الخاطئة في المنطقة، ونأمل أن يقوموا بتصحيح هذه السياسات"، طبقا للوكالة الإيرانية.وعن احتمال دخول حزب الله الحرب ضد إسرائيل، قال كنعاني: "أنا أيضاً أنتظر خطاب السيد نصر الله"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بحسب (إرنا).والأحد، أظهر فيديو قصير مدته 12 ثانية، حسن نصر الله وهو يمر أمام لافتة عليها شعار حزب الله، قبل أن ينظر سريعًا إلى اللافتة ويواصل سيره، وهو ما أثار تكهنات، لعدم ظهوره علنا منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إسرائيل، ورد إسرائيل على الحركة وقصفها على قطاع غزة.