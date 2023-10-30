قبة الصخرة في افغانستان

ويتبع هذا المسجد تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.ودشنت النسخة الأفغانية لقبة الصخرة الجمعة، في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة طالبان الحاكمة في كابول على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، في خضم الحرب الدائرة في غزة.وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني في بيان قائلًا: "شيد هذا المسجد للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين"، والحرم القدسي".