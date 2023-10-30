أول تعليق لنتنياهو على فيديو الاسيرات لدى حماس

وقال مكتب نتنياهو: "هذه دعاية نفسية قاسية لحماس وداعش..نواصل احتضان العائلات، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".وأضاف نتنياهو: "أتوجه إلى ليلانا تروبانوف ودانيال ألوني وريمون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب. أعانقكم جميعا..قلوبنا معكم ومع بقية المختطفين".وأردف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".وفي وقت سابق اليوم نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لأسيرات إسرائيليات لديها يوجهن رسالة بالصوت والصورة للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو.