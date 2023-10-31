خطير ويستهدف الأطفال.. الكشف عن مرض "نادر" في أمريكا

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة تقريرين يفيدان بأنه "بعد تخفيف القيود الوبائية ارتفعت حالات خراج الدماغ لدى الأطفال دون سن 18 عامًا إلى مستويات جديدة وغير طبيعية".وحذرت المراكز من هذه الخراجات التي عادة ما تتبع عدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك "كوفيد-19" أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، ما يؤكد أهمية إعطاء الأطفال التطعيمات الخاصة بهم.وتعتبر خراجات الدماغ نادرة نسبيًا لكنها خطيرة جدًا، وهي عدوى في الدماغ تسببها البكتيريا أو الفطريات التي تدخل الدماغ، عادةً إما عن طريق مجرى الدم من عدوى في جزء آخر من الجسم، مثل الالتهاب الرئوي، أو من خلال عدوى في الرأس، مثل الأذنين والأسنان أو الجيوب الأنفية.ويمكن لهذه الخراجات أن تمارس ضغطًا على أنسجة المخ المحيطة بها، وقد تؤدي أيضًا إلى قطع تدفق الدم، كما يمكن أن تسبب الخراجات تلفًا في الدماغ، وفي الحالات الشديدة تكون مميتة، وفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية.وذكرت المجلة نقلا عن دراسة تحذيرها: "لذلك يجب علاجها بسرعة إلى حد ما بالمضادات الحيوية، وفي بعض الحالات بالتدخل الجراحي".وأفادت عالمة الأوبئة إيما أكورسي، من مركز السيطرة على الأمراض، بأن الولايات المتحدة سجلت 34 حالة شهريًا كانت من عام 2016 إلى عام 2019، بناءً على بيانات العلاج في المستشفى، ثم شهد ديسمبر/ كانون الأول 2022، ذروة بلغت 102 حالة في جميع أنحاء البلاد.يتم التعرف على حالات خراج الدماغ عند الأطفال كمضاعفات حادة لعدوى الجهاز التنفسي الفيروسية، وبعد تخفيف القيود الوبائية في عام 2022 ارتفعت فيروسات الجهاز التنفسي (الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي)، لتنضم إلى "كوفيد-19" في ظاهرة أصبحت تُعرف باسم "الوباء الثلاثي".وبعد تلك الذروة القياسية التي بلغت 102 حالة في ديسمبر/كانون الأول الماضي،، بدأت حالات خراج الدماغ لدى الأطفال في الانخفاض، ومع ذلك لا تزال أعلى من الحد الأقصى الأساسي البالغ 61 حالة شهرية حتى مارس/ آذار 2023.واقترح الباحثون، بقيادة جيسيكا بيني، من مركز السيطرة على الأمراض، أنه قد يكون هناك صلة بين ارتفاع حالات خراج الدماغ وإلغاء فرض ارتداء الكمامة في تلك الحالة في فبراير/ شباط 2022.