"إسرائيل" تُحصي اعداد الفلسطينيين النازحين من غزة جراء القصف

وقال كونريكوس في إفادة صحفية: " "يسعدنا أن نرى إجلاء أكثر من 800 ألف فلسطيني من الجزء الشمالي للقطاع الذي يعتبر منطقة النزاع الأساسية، بالرغم من أن حركة حماس منعت الكثيرين من ترك المنطقة الشمالية والنزوح نحو الجنوب".وأضاف: "وبالرغم من حظر النزوح الذي فرض من قبل حركة حماس إلا أن الكثيرين تمكنوا من التوجه جنوبا، ونأمل أن يتم إجلاؤهم جميعا حفاظا على سلامتهم".وتابع: "تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث يمكن لهؤلاء النازحين الحصول على الماء والطعام، وأعتقد أننا سنكثف من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة".وأعلنت الأمم المتحدة في الـ13 من أكتوبر الجاري، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة، وأنّها طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار.ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8300 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.