زلزال "قوي" يضرب شمال ووسط إيران

وأوضح المعهد، وفق ما نقلت رويترز، أن "مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات".وفي 20 تشرين الأول الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.