بسبب حرب أوكرانيا.. تهديد روسي للغرب بصدام نووي مباشر

ومن بكين وجَّه مسؤولون عسكريون صينيون وروس انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، مؤكدين أنها "أداة عدم الاستقرار الذي يشهده العالم".واتهم وزير الدفاع الروسي وأهم ثاني مسؤول عسكري صيني واشنطن "بالوقوف وراء زعزعة استقرار دول العالم".وهدد "سيرغي شويغو" وزير الدفاع الروسي خلال مشاركته في منتدى عسكري في بكين من "عواقب وخيمة بسبب التدخل الغربي في الحرب في أوكرانيا".ولفت المسؤول الروسي إلى أن "سياسة التصعيد المستمر التي يتبعها الغرب ضد بلاده تهدد بوقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية ستترتب عليه عواقب كارثية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الحكومية الروسية.وكان "شويغو" أدلى بتصريحاته هذه في منتدى بكين شيانغشان –وهو مؤتمر عسكري دولي يعقد سنويًّا في الصين.وخلال المنتدى ذاته وجَّه " تشانغ يوشيا" وهو ثاني أعلى مسؤول عسكري في الصين، "اتهامات غير مباشرة إلى الولايات المتحدة، إلا أنها اتهامات مبطنة لم تمنعه من ترك الطريق مفتوحًا لتحسين العلاقات العسكرية مع واشنطن".وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، لفت نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين، تشانغ يوشيا، إلى "تعمد بعض الدول خلق الاضطرابات والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن في جزء آخر من خطاب افتتاح المنتدى، قال: "سنعمل على تعميق التعاون والتنسيق الإستراتيجي مع روسيا، ونرغب في تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، بحسب تعبيره.