خلال الأسبوعين الماضيين.. فرنسا تتلقى مئة إنذار بوجود قنبلة بالمطارات

وتوعد بون في تصريح لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية أن "السلطات الفرنسية لن تتسامح مع من يقف وراء البلاغات الكاذبة، وأكد قائلًا "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".وأوضح الوزير"تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفًا حازمًا جدًا".وأشار الوزير إلى "توقيف رجل في محطة غار دو ليون للقطارات بالعاصمة باريس، وتم الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية في حقه".وتحدث وزير النقل الفرنسي عن تسجيل بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية، وقال إنه "إلى جانب الإنذارات بوجود قنابل تضاعفت تقريبًا البلاغات المتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات".ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب متطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.