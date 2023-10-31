خلال الأسبوعين الماضيين.. فرنسا تتلقى مئة إنذار بوجود قنبلة بالمطارات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472380-638343581282774202.png
خلال الأسبوعين الماضيين.. فرنسا تتلقى مئة إنذار بوجود قنبلة بالمطارات
دوليات
2023-10-31 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
85 مشاهدة
تلقت المطارات الفرنسية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنه وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحًا أن مصدرها مواقع إلكترونية عدة.
وتوعد بون في تصريح لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية أن "السلطات الفرنسية لن تتسامح مع من يقف وراء البلاغات الكاذبة، وأكد قائلًا "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".
وأوضح الوزير"تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفًا حازمًا جدًا".
وأشار الوزير إلى "توقيف رجل في محطة غار دو ليون للقطارات بالعاصمة باريس، وتم الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية في حقه".
وتحدث وزير النقل الفرنسي عن تسجيل بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية، وقال إنه "إلى جانب الإنذارات بوجود قنابل تضاعفت تقريبًا البلاغات المتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات".
ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب متطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
اقتصاد
41.88%
16:38 | 2023-10-29
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
16:38 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
سياسة
22.28%
11:57 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
11:57 | 2023-10-29
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
اقتصاد
18.03%
04:02 | 2023-10-30
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
04:02 | 2023-10-30
بخلافه سيحرمون منه.. بغداد تضع شرطاً لتسليم حصص "الكاز" لأصحاب المولدات
محليات
17.8%
05:04 | 2023-10-30
بخلافه سيحرمون منه.. بغداد تضع شرطاً لتسليم حصص "الكاز" لأصحاب المولدات
05:04 | 2023-10-30
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما الأسباب التي تدفع إلى تفاقم الجرائم المجتمعية في العراق؟
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.