إيران تتذيل قائمة حريات الإنترنت حول العالم خلال 2023.. ماذا عن العراق؟

السومرية نيوز – دوليات



رغم أن تكنولوجيا علوم الاتصالات وفرت العديد من الأدوات الجديدة لصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم للحد من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأشكال القديمة من "القمع الرقمي" لا تزال فعالة وذات نطاق متسع.







وتراجع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، وفقاً لبيانات سبيد تيست، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بمقدار 21 مركزًا لتحتل المرتبة 75، كما تراجعت خدمة الإنترنت الثابت 6 مراكز لتحتل المرتبة 153 بين دول العالم.



وتظهر هذه الإحصائية أن القيود على الطلبات من جهة وإهمال تطوير البنية التحتية للإنترنت والتخلف عن دول أخرى مماثلة من جهة أخرى، قد أدى إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.



وقام مقال بعنوان "Freedom on the Net 2023" (الحرية على الإنترنت 2023) بتقييم حريات الإنترنت في 70 دولة (أي حوالي 89٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم) واستعرض التطورات المنشودة بين 1 يونيو 2022 و31 مايو 2023، حيث شارك في تجميع وإعداد هذا التقرير أكثر من 85 محللًا واستشاريًا، وبعد استخدام المؤشرات المتعلقة بحواجز الوصول إلى الإنترنت، والقيود المفروضة على نشر المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين، أصدروا نقاط تتراوح بين صفر و100 لكل دولة من الدول التي شملتها الدراسة. وقال موقع فراز ديلي، إن إيران شهدت أكبر تراجع لها في قائمة دول العالم لحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني مع الأحداث والمظاهرات التي مرت بها العام الماضي.وتراجع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، وفقاً لبيانات سبيد تيست، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بمقدار 21 مركزًا لتحتل المرتبة 75، كما تراجعت خدمة الإنترنت الثابت 6 مراكز لتحتل المرتبة 153 بين دول العالم.وتظهر هذه الإحصائية أن القيود على الطلبات من جهة وإهمال تطوير البنية التحتية للإنترنت والتخلف عن دول أخرى مماثلة من جهة أخرى، قد أدى إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.وقام مقال بعنوان "Freedom on the Net 2023" (الحرية على الإنترنت 2023) بتقييم حريات الإنترنت في 70 دولة (أي حوالي 89٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم) واستعرض التطورات المنشودة بين 1 يونيو 2022 و31 مايو 2023، حيث شارك في تجميع وإعداد هذا التقرير أكثر من 85 محللًا واستشاريًا، وبعد استخدام المؤشرات المتعلقة بحواجز الوصول إلى الإنترنت، والقيود المفروضة على نشر المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين، أصدروا نقاط تتراوح بين صفر و100 لكل دولة من الدول التي شملتها الدراسة.

إيران والصين في قعر القائمة

تناول هذا المقال انخفاض الحرية على الإنترنت للعام الثالث عشر على التوالي في العالم. حيث خسرت إيران 5 نقاط من أصل 100، بحيث استحوذت على أعلى مستوى من الحد من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني خلال عام واحد بين دول العالم. وتلتها الفلبين في المركز الثاني بـ 4 نقاط، ثم بيلاروسيا وكوستاريكا ونيكاراغوا في المراتب الأخرى بـ 3 نقاط.



وللعام التاسع على التوالي، لا تزال الصين تحتفظ بلقب الدولة الأكثر فرضاً للقيود على الفضاء الإلكتروني في العالم، وهو اللقب الذي كانت ميانمار على وشك أن تصل إليه.



ووفقا لتقارير عديدة، فإن جميع الدول السبع التي شملتها الدراسة في الشرق الأوسط لا تعتبر "حرة" وفقا للمعايير التي تم تقييمها. فمثلاً، تم تصنيف لبنان والأردن والعراق على أنها تتمتع ببعض الحرية على الفضاء الإلكتروني، بينما تم تصنيف الدول الأربع المتبقية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وإيران، على أنها "غير حرة". وعلى الرغم من ذلك، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تحسن في حريات الإنترنت حيث حصلت على درجة 30 على مقياس 100.



ويتمتع لبنان بأعلى مستوى من حرية الإنترنت في المنطقة برصيد 50. ومع ذلك، فقد أثرت الأزمة الاقتصادية المستمرة على العديد من هذه الحريات، وتم استدعاء العديد من الصحفيين البارزين واستجوابهم لنشرهم تقارير عبر الإنترنت.



وسجلت الأردن 47 من 100 والعراق 43 نقطة، رغم أن حكومات هذه الدول تواصل قطع خدمات الإنترنت أثناء الامتحانات الوطنية، فضلاً عن قيام الحكومة الأردنية بإغلاق الإنترنت وحجب منصة تيك توك وسط احتجاجات ديسمبر 2022.



وفي غضون ذلك، بعد السعودية التي حصلت على 25 نقطة، حصدت إيران أدنى درجة في المنطقة بأكملها برصيد 11 نقطة وشهدت أكبر انخفاض في حرية الإنترنت خلال عام واحد. وذلك بعد القمع الرقمي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقيام صناع القرار بتمرير أجزاء من مشروع قانون يقيد حماية مستخدمي الإنترنت على الرغم من عدم حصولهم على موافقة البرلمان.