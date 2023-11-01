خلال أسبوعين.. تعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا لـ27 هجوما

وقالت "فوكس نيوز" إنه بين هذه الهجمات، وقعت 16 في العراق و11 في سوريا، بعضها كان هجوما بطائرات مسيرة وأخرى بصواريخ هجومية.وذكرت أن القوات الأمريكية نجحت في إحباط معظم هذه الهجمات، وفشل معظمها في الوصول إلى أهدافها.وحسب المعلومات فقد تم اليوم الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في سوريا.وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة "رويترز" إن طائرتين مسيرتين استهدفتا منطقة التنف السورية تم تعطيلهما أو تدميرهما بواسطة نظام الدفاع الأساسي.وتعهد كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالانتقام إذا تم استهداف القوات الأمريكية عمدا، لكنهم لم يحددوا الإجراءات التي سيتخذونها.ونشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملات طائرات وقوات أخرى في البحر الأبيض المتوسط وأرسلت 300 جندي إضافي إلى المنطقة اليوم الأربعاء.