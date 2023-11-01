روسيا تهدد: يمكننا اسقاط جميع طائرات "إف-16" خلال 20 يومًا

وقال "شويغو" في اجتماع مع قادة القوات المسلحة عبر الفيديو إن "منظومات الدفاع الجوي الروسية، يمكنها إسقاط جميع طائرات إف-16 المزمع تسليمها لأوكرانيا خلال 20 يومًا تقريبًا".وأضاف: "تم تدمير أكثر من 1400 وسيلة جوية هجومية للعدو، بينها 37 طائرة و6 صواريخ أتاكمس أمريكية الصنع".وأشار الوزير الروسي إلى أن "37 طائرة، هو ضعف العدد الذي ستتسلمه أوكرانيا من طائرات إف-16، ما يعني أن منظومات الدفاع الجوي ستكون قادرة على تدمير جميع هذه الطائرات خلال 20 يومًا".كما شدد وزير الدفاع الروسي على أن نظام "أوكرانيا يتعرَّض اليوم لهزيمة على الرغم من توريد أنواع جديدة من أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو".