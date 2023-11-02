العراق خارج القائمة.. إليك أفضل الدول العربية للعمل عن بعد في 2023

السومرية نيوز – دوليات



تصدرت السعودية قائمة أفضل الدول العربية للعمل عن بعد في 2023، فيما احتلت المركز 44 عالمياً، بحسب "NordLayer".



كما شهدت القائمة عدم تواجد العراق فيها.



مؤشر العمل عن بعد يقيّم إمكانيات 108 دول عبر 4 معايير، وهي الأمن السيبراني والاقتصاد والبنية التحتية والسلامة الاجتماعية.



ادناه القائمة:

الإمارات جاءت ثانية عربياً وفي المركز 45 عالمياً، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث عربياً والـ48 عالميا،