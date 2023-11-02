ألمانيا تعلن حظر أنشطة "حماس" في البلاد

وأوضحت فيزر في بيان لها، أنه قبل 3 أسابيع اتخذ المستشار الألماني أولاف شولتس قرارا بشأن أنشطة حماس وصامدون في البلاد.وقالت الوزيرة إن حماس تهدف إلى "تدمير دولة إسرائيل" وأن دعايتها في ألمانيا تظهر بشكل خاص في "السلوك العدواني خلال المظاهرات والهجمات على المؤسسات والمنازل اليهودية"، بحسب وصفها.وأضافت: "بصفتي وزير الداخلية، أعلن اليوم أننا حظرنا أنشطة حماس وحل شبكة صامدون في ألمانيا".وذكرت أن "صامدون" هي شبكة دولية "تنشر دعاية معادية لإسرائيل وللسامية" تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء.ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي "حربًا مدمّرة" على قطاع غزة، قتل خلالها 9061 شهيدا و3760 طفلا و2326 سيدة، وأصاب 32 ألف شخص، كما قتل 134 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.