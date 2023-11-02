أمريكا توضح بشأن تغيير منهاج علاقاتها مع الصين

وقال دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على نهجها الراسخ في العلاقات مع الصين على خلفية القمة المقبلة في سان فرانسيسكو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.وأضاف المسؤول الأمريكي، خلال رده على سؤال حول توجهات واشنطن في العلاقات مع بكين قبيل قمة زعيمي الدولتين في سان فرانسيسكو: "فيما يتعلق بسؤالك الأوسع حول اتصالاتنا مع الصين، أود التأكيد على أن نهجنا في العلاقات مع الصين يظل ثابتا ونظل نركز على استراتيجيتنا للتنافس مع الصين الشعبية".وتابع الدبلوماسي الأمريكي القول: "أتفق معك على أن أساس العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لم يتغير".