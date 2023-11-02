النواب الأمريكي يتحدث عن سحب الثقة من بايدن قريباً

وقال في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لبدء إجراءات المساءلة: "أعتقد أننا سنتوصل إلى قرار حول هذه القضية قريبا جدا".وأضاف أن "القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة و"إلى أين تقود".وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "سنرى، لا أتوقع أن القرار سيصدر اليوم".وتجري لجنة يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.وبدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.ويصر بايدن على عدم معرفته بالعلاقات التجارية لأقاربه في الخارج.