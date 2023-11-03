إيران.. مقتل 32 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد اندلع حريق في ساعات الصباح في مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات في المدينة الواقعة بمحافظة غيلان على ساحل بحر قزوين.مركز التأهيل الذي يتم تشغيله من قبل القطاع الخاص بحسب المعلومات الواردة، توفي فيه بسبب الحريق 32 شخصا، وأصيب 16 آخرين، من بينهم 4 أصيبوا بحروق خطرة.وأعلنت محافظة غيلان أن سبب الحريق هو اشتعال المدفأة في مركز إعادة التأهيل واشتعال الستائر.وأضافت أن مركز إعادة التأهيل كان يضم عددًا أكبر من المرضى يفوق طاقته، كما أن اندلاع الحريق في الصباح الباكر، أدى إلى هذه الخسائر الفادحة في الأرواح.وبنفس الإطار، أعلن المدعي العام في محافظة غيلان صادق نياريكي أنه تم القبض على مدير مركز إعادة التأهيل، حيث تبين أنه يتحمل مسؤولية الحادث.