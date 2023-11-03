قائمة بأكثر الدول حصولاً على المساعدات الأميركية.. العراق في المرتبة الثانية

البيانات أظهرت أن العراق جاءت بالمركز الثاني بمساعدات بلغت 91 ملياراً، ثم إسرائيل بنحو 84 مليار دولار، فيما بلغت المساعدات الأميركية التي تلقتها مصر منذ بداية القرن الـ21 نحو 44 مليار دولار، وحصلت أوكرانيا على مساعدات من الولايات المتحدة بلغت 32 مليار دولار.القائمة ادناه: