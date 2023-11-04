حصيلة ضحايا زلزال النيبال ترتفع.. مقتل 54 شخصاً وإصابة العشرات

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين: "قتل 54 شخصا على الأقل وأصيب العشرات".ووقع زلزال بقوة 6.0 درجة على الحدود بين الهند ونيبال.وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق مدينة جوملا النيبالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، وعلى بعد 166 كيلومترا شمال شرق مدينة باهريش الهندية التي يسكنها نحو 182 ألف نسمة. وعلى عمق 35 كيلومترا.