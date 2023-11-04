وزير الدفاع الإيراني: لا توجد دولة في العالم تستطيع مواجهة بلادنا

وذكر محمد رضا قرائي آشتياني، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤثرة في المنطقة والعالم، ويدرك العالم أننا نمتلك قدرة عالية جداً في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والعسكرية والاقتصادية والسياسية".وأضاف أن "الدول المختلفة تبنت سلسلة من السياسات في الرد علينا وفقا لمواقفها وأفكارها واستراتيجياتها ومذاهبها"، مستدركا "لكن ما يتم استعراضه على أنه تهديد غالبا ما يكون تهديداً واهياً ونفسياً".وأكد آشتياني أن "الكيان الصهيوني في الوقت الحاضر مدمر تماماً ويتطلع لإنقاذ نفسه، بالتالي، فإن التصريحات التي يتفوهون بها والتهديدات التي يطلقونها ما هي إلا كلمات واهية".وواصل: "وقع الأمريكيون مع الصهاينة في هذه المصيدة، ويسعون للخروج منها عبر الرسائل التي يرسلونها إلى بلدان مختلفة. لذلك ننصحهم أيضاً بوقف الحرب فوراً؛ يجب أن تتوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبونها، وإلا فإنهم سيتعرضون لأضرار جسيمة بالتأكيد، لأن هذه المنطقة تعود لشعوب المنطقة وهم على درك تام بها، وسوف يكسر أبناء المنطقة الفقاعة الزجاجية التي صنعوها لأنفسهم".وحول التهديدات المتعددة في الآونة الأخيرة، قال وزير الدفاع الإيراني: "لا توجد دولة في العالم لديها القدرة على مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسبب هو أنها تقع في موقع استراتيجي".واردف: "أوضاعنا جيدة للغاية من الناحية الجيوسياسية، فلن تتصور أي دولة الدخول في صراع معنا لأننا نسيطر على الممرات المائية والأماكن التي يتم إمداد العالم بالطاقة فيها، وهم يعلمون أن اللعب بهذه الظروف يؤثر على جميع الدول، لذلك لا يفكرون على الإطلاق في الدخول في هذه اللعبة".