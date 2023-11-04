ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال إلى 128 قتيلا

وبحسب مركز رصد الزلازل في نيبال فإن قوة الزلزال الذي وقع أمس الجمعة في منطقة جاجاركوت غرب البلاد، بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر بينما تراوح عمقه بين 10 إلى 15 كم.وأفادت الشرطة في بيان صحفي اليوم بأن 92 شخصا قتلوا في جاجاركوت و36 في منطقة روكوم الغربية المجاورة وكلاهما في إقليم كارنالي.ولفت البيان إلى صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى بعض الأماكن بعد تضرر الجسور والطرق جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.وتخشى السلطات في نيبال، احتمال ارتفاع عدد القتلى لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات.وكان بوشبا كمال داهال رئيس وزراء نيبال الذي تحول إلى المنطقة المنكوبة، قد أمر الأجهزة الأمنية ببدء عمليات الإنقاذ والإغاثة على الفور.وهذا الزلزال هو الأكثر دموية منذ عام 2015 عندما قتل نحو تسعة آلاف شخص جراء زلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا.