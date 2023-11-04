مسلحون يخرجون رئيس غينيا السابق من السجن وسط إطلاق نار كثيف بالعاصمة

ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، والذي يديره منذ سبتمبر 2021، الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح بالرئيس المدني، ألفا كوندي، في انقلاب مسلح.وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة داديس كامارا، المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في سبتمبر 2022.وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية، في حي كالوم" الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.وروى تاجر طلب عدم الكشف عن هويته أيضا، أنه "يُمنع الوصول إلى وسط المدينة والخروج منه منذ الفجر".وأضاف: "أردنا التوجه إلى المرفأ حيث أعمل، لكننا مُنعنا (من المرور) عند مدخل شبه جزيرة كالوم، حيث انتشرت مدرعات".وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021، واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب أفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي، في أغسطس 2020.