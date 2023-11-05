حزب الشعب الجمهوري التركي ينتخب زعيما جديدا خلفا لكليجدار أوغلو

وجرت الانتخابات في المؤتمر السنوي للحزب الذي عُقد في العاصمة أنقرة وسط أجواء متوترة، شهدت إجراء جولتين من التصويت.ولم يحقق أي من المتنافسين على المنصب الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، وهو ما استدعى إجراء جولة ثانية حصل خلالها أوزيل (46 عاما) -المدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو– على 812 صوتا من أصل 1366 صوتا، في حين نال كليجدار أوغلو (74عاما) 536 صوتا.وعقد مؤتمر أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد أشهر قليلة من خسارة كليجدار أوغلو أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، في انتخابات الرئاسة التي جرت في مايو/أيار الماضي.وتعرض المرشح الخاسر لانتقادات من داخل الحزب لرفضه التخلي عن رئاسته، على الرغم من الانتكاسات التي مُني بها مرارا خلال توليه المنصب منذ 2010.وعقد المؤتمر السنوي لحزب الشعب الجمهوري، بينما تستعد تركيا لإجراء انتخابات محلية في مارس/آذار المقبل.