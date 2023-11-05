جنوب لبنان.. استشهاد جدّة وثلاثة من أحفادها بقصف إسرائيلي

وذكرت المصادر أنه، وفقا للمعلومات الأولية، مقتل 3 أطفال حصيلة استهداف سيارة الصحافي سمير أيوب على طريق عيناثا وإصابة امرأة.وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي طال أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارتي إسعاف قرب بلدة طيرحرفا جنوب لبنان ما أدى لإصابة 4 مسعفين.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.