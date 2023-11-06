بعد زيارته للعراق.. وزير خارجية أمريكا يصل تركيا اليوم

وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شنت إسرائيل حربا ضد فلسطين.واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا أمس الأحد خارج قاعدة جوية تضم قوات أميركية في جنوب شرق تركيا.واختار إردوغان من جهته زيارة منطقة نائية في شمال شرق البلاد الاثنين في قرار بدا أنه ازدراء لبلينكن.ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.