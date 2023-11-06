هذه حصة العراق.. انخفاض صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية

وقالت وكالة مهر للأنباء، إنه بحسب التقرير الجديد لمنظمة التنمية التجارية، فقد تم تصدير مليار و558 مليون دولار من المنتجات الزراعية في الأشهر الستة الماضية، وتتضمن الفواكه والخضروات والفاكهة المجففة والمنتجات الحيوانية والصناعات ذات الصلة والزهور والنباتات الطبية والغذائية ونباتات الزينة والصناعية، وتبلغ حصتها حوالي 6.5% من إجمالي صادرات إيران غير النفطية.وانخفض إجمالي صادرات المنتجات الزراعية في النصف الأول من العام الإيراني بنسبة 4% في الوزن، لكنه ارتفع بنسبة 22% في القيمة.ومن بين المجموعات المختلفة للمنتجات الزراعية، كانت معظم الصادرات مرتبطة بالفواكه والخضروات، حيث صدرت إيران مليونين و118 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 737 مليون دولار في هذه الفترة وشكلت 3.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة. كما انخفضت خلال هذه الفترة صادرات الفواكه والخضروات بنسبة 12% من حيث الوزن وارتفعت بنسبة 9% من حيث القيمة مقارنة بأشهر عام 2022 الأولى.وتأتي الفواكه المجففة ضمن المجموعة الثانية من المنتجات الزراعية التي صدرتها إيران إلى الخارج بواقع 185 ألف طن بقيمة 343 مليون دولار. وبلغت حصة الفواكه الجافة من إجمالي الصادرات غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 1.4%. كما ارتفعت صادرات هذه المجموعة بنسبة 31% و20% على التوالي من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام السابق.واستحوذت المنتجات الحيوانية والصناعات ذات الصلة والزهور والنباتات الطبية والغذائية ونباتات الزينة والصناعية على المراتب التالية، وبلغت صادراتها 220 ألف طن بقيمة 319 مليون دولار و89 ألف طن بقيمة 160 مليون دولار على التوالي. وبلغ نصيب هاتين المجموعتين من إجمالي الصادرات غير النفطية لإيران في النصف الأول من العام الجاري 1.3 و0.7 في المائة.وارتفعت صادرات المنتجات الحيوانية والصناعات المرتبطة بها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 88% و64% من حيث الوزن والقيمة، كما نمت صادرات الزهور والنباتات الطبية والغذائية ونباتات الزينة والصناعية بنسبة و43% و32% من حيث الوزن والقيمة على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن أول الوجهات للمنتجات الزراعية التي صدرتها إيران كانت العراق والإمارات، والتي شكلت 30 بالمئة و16 بالمئة من إجمالي المنتجات الزراعية المصدرة في النصف الأول من هذا العام على التوالي.وبعد هذين البلدين، جاءت روسيا والصين وأفغانستان وباكستان على التوالي، حيث تم تصدير 12 و6 و5 و5 في المئة من المنتجات الزراعية الإيرانية إلى هذه البلدان.