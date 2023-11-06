جنوب أفريقيا تستدعي دبلوماسييها من إسرائيل

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، عن استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، بحسب ما أعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني.





وفي وقت سابق، استدعت عدة دول سفراءها من إسرائيل كتركيا وتشيلي والبحرين وغيرها وأوقفت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: "هذا إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق". وسيقدم الدبلوماسيون "إحاطة كاملة" عن الوضع للحكومة".وفي وقت سابق، استدعت عدة دول سفراءها من إسرائيل كتركيا وتشيلي والبحرين وغيرها وأوقفت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.