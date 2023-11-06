"القسام" تعلن تدمير سادس دبابة إسرائيلية بهجمة واحدة

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".





وصرحت "القسام" في وقت سابق عن تنفيذها هجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة شمال غرب مدينة غزة وتدميرها 5 دبابات بقذائف "الياسين 105".وأكد الضابط الإسرائيلي غيورا آيلاند أن حماس تظهر مستوى متقدما في القتال من خلال التنسيق بين القوات، والحفاظ على نسق العمليات، رغم مرور شهر من الغارات على قطاع غزة.وأضاف أن الجهاز العسكري للحركة "ينفذ عمليات متناسقة ومعقدة من خلال طائرات مسيّرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للمدرعات".ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.