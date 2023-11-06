البنتاغون تكشف عن عدد الهجمات على قواتها في العراق وسوريا

وقال رايدر: تعرضت القوات الأميركية لـ38 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الفائت"، مشيراً إلى "إصابة 45 جندياً وموظفاً لإصابات طفيفة".وعن الغواصة أوهايو التي وصلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط، فأوضح أنها "موجودة الآن في منطقة عمليات الأسطول الخامس لتقديم المزيد من الدعم لجهود الردع التي تبذلها واشنطن في المنطقة".إلى ذلك أكد رايدر أن "أعداد الضحايا بين المدنيين في غزة بالآلاف"، مشيراً إلى أن "البنتاغون يركز في مناقشاته مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وقال إنهم "يتواصلون مع الإسرائيليين حول العمليات التي يقومون بها، لكنهم لا يضعون شروطاً على استخدام إسرائيل للأسلحة التي يقدمونها".