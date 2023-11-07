بينها العراق.. 5 بلدان عربية تتصدر برامج دعم الطاقة الشمسية

وتتلقى الطاقة الشمسية في كل من العراق والأردن ولبنان ومصر والكويت، دعمًا رسميًا، إما بتشريعات مباشرة أقرتها برلمانات هذه الدول، وإما بقروض أتاحتها البنوك الحكومية والرسمية هناك، وإما من خلال مشروعات قومية ووطنية تقدمها وزارات الطاقة والكهرباء، وفقاً لمنصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة أن يشهد دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية مزيدًا من الزخم، مع إعلان الكثير منها حرصها على تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، وخطط زيادة إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها بحلول 2050.
*دعم الطاقة الشمسية في الأردن
يُعد أبرز دعم تتلقاه الطاقة الشمسية في الدول العربية هو ذلك الذي يقدمه الأردن، من خلال مجموعة من البرامج التي تشرف عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ شهد مشروع قروض الطاقة الشمسية في الأردن خطوة جديدة، الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن مساعي تحفيز المواطنين لاعتماد الطاقة النظيفة.
ووقّعت مؤسسة الإقراض الزراعي اتفاقيةً مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين، تقضي بتغطية فوائد القروض، حسب بيان صحفي.
*قروض الطاقة الشمسية في الأردن
وقال وزير الزراعة، رئيس مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، إن الاتفاقية ستقلل تكلفة الإنتاج على المزارعين، إذ إنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافّة، إذ تغطي المستفيدين بسقف يصل إلى 20 ألف دينار (28.1 ألف دولار أميركي) دون فائدة.
في الوقت نفسه، يجهز الأردن للمرحلة الثالثة من أقوى برنامج دعم تشهده الطاقة الشمسية في الدول العربية، وهو تركيب الخلايا الشمسية في المنازل، الذي انتهت المرحلة الثانية منه في شهر يوليو/تموز الماضي 2023، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويستهدف هذا البرنامج دعم استعمال الطاقة الشمسية في المنازل الأردنية، وكذلك دعم تركيب السخانات الشمسية، الذي من شأنه أن يخفض تكلفة الكهرباء بالنسبة إلى المواطنين، وفي الوقت نفسه يخفض فاتورة استيراد الطاقة بالنسبة إلى الدولة.
*قروض الطاقة الشمسية في لبنان
ضمن جهود دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية، يبرز الجهد اللبناني، الذي يستهدف تخفيف حدة أزمة الطاقة، من خلال برنامج مهم لمنح قروض الطاقة الشمسية، التي تُعد حلًا مناسبًا ومستدامًا لتجاوز مرحلة الخطر الطاقوي، كما وصفتها الحكومة اللبنانية قبل عام.
ومن شأن تركيب الطاقة الشمسية في منازل اللبنانيين، حل أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ إن هذه القروض تقدم إلى محدودي الدخل ومتوسطيه، من جانب مبادرة "منح قروض لمحدودي الدخل ومتوسطيه"، بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
وتتراوح قيمة قروض تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومحطاتها في لبنان بين 75 مليونًا و200 مليون ليرة (2590 إلى 6 آلاف و900 دولار أميركي) لكل فرد، بحدّ أقصى 80% من تكلفة المشروع، وبفائدة 4.99% سنويًا، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
*معلومات عن قروض الطاقة الشمسية في لبنان
يُشار إلى أن سوق الطاقة الشمسية في الدول العربية تشهد نموًا متزايدًا، لا سيما في لبنان، الذي -رغم أزمته الكبيرة- شهد خلال عام 2020 نحو 313 مشروعًا مُصرحًا به، بقدرة 14 ميغاواط، قبل أن يزيد هذا الرقم، ويسجل البلد 662 طلبًا لتركيب محطات شمسية، خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مارس/آذار 2022.
وتشير إحصائيات المركز اللبناني لحفظ الطاقة، إلى أن تركيب محطات الطاقة الشمسية في المنازل اللبنانية من شأنه أن يوفر للمواطنين قيمة الفواتير العالية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على توفير قيمة القرض خلال مدة تتراوح بين عامين و3 أعوام، لا سيما أن السداد يقتصر على "الليرة" الورقية فقط.