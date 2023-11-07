Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مسؤول أمريكي يتحدث عن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن؟

دوليات

2023-11-07 | 05:33
لماذا رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن؟
2,142 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

كشفت صحيفة "ترك برس"، التركية سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأميركي الزائر أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، في مسألة ربما توصف بأنها تتعدى العرف الدبلوماسي.

وكان بلينكن وصل أنقرة أمس، وناقش مع نظيره التركي جهود توسيع المساعدات الإنسانية في غزة ومنع توسع الصراع في المنطقة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لبلينكن وهو يصافح فيدان بقوة قبل أن "يقترب منه ويحاول معانقته، غير أن الوزير التركي ظهر وكأنه يحاول الامتناع عن هذا العناق".

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة الوزير بلينكن، "معانقة نظيره التركي خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".

غير أن "صحيفة "حرييت" التركية كشفت السبب وراء هذا الحدث الدبلوماسي الغريب".

وبررت الصحيفة التركية سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أنه يرجع إلى "عدم لباقة" من جانب الوزير الأميركي قبل اللقاء بقليل.

وأوضحت الصحيفة أنه "عندما وصلت سيارة الوزير الأميركي إلى مقر وزارة الخارجية التركية، وقف الوزير التركي فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل أي وزير عند استقبال وزير زائر".

ولفتت الى ان "بلينكن لم يخرج من سيارته مباشرة عقب وصولها، مشيرة إلى أنه ظل داخل السيارة يتحدث عبر الهاتف، الأمر الذي يبدو أنه أثارة حفيظة الوزير التركي الذي عاد إلى داخل المبنى".

وربما يكون هذا التفسير الوحيد لعدم معانقة الوزير التركي لنظيره الأمي

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
براءة الاطفال تنتهي عند التربية الخاطئة - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-07
Play
براءة الاطفال تنتهي عند التربية الخاطئة - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ١٤٠ | الموسم 6
04:54 | 2023-11-07
Play
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ١٤٠ | الموسم 6
04:54 | 2023-11-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لماذا يلوم الانسان نفسه - 7-11-2023
02:30 | 2023-11-07
Play
لماذا يلوم الانسان نفسه - 7-11-2023
02:30 | 2023-11-07
Celebrity
Play
Celebrity
النجم الرياضي اسلام حرب - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-06
Play
النجم الرياضي اسلام حرب - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-11-2023
16:01 | 2023-11-05
Play
العراق في دقيقة 5-11-2023
16:01 | 2023-11-05
عشرين
Play
عشرين
ارتدادات الهزة الاقليمية وانعكاسها على العراق - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-05
Play
ارتدادات الهزة الاقليمية وانعكاسها على العراق - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
بين القتل والتفجير ومهاجمة المدنيين نبذة عن جرائم داعش في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-05
Play
بين القتل والتفجير ومهاجمة المدنيين نبذة عن جرائم داعش في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-05
رحال
Play
رحال
ناحية السهل الأخضر…محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-04
Play
ناحية السهل الأخضر…محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-04
Play
من ٤ الى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
براءة الاطفال تنتهي عند التربية الخاطئة - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-07
Play
براءة الاطفال تنتهي عند التربية الخاطئة - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ١٤٠ | الموسم 6
04:54 | 2023-11-07
Play
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ١٤٠ | الموسم 6
04:54 | 2023-11-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لماذا يلوم الانسان نفسه - 7-11-2023
02:30 | 2023-11-07
Play
لماذا يلوم الانسان نفسه - 7-11-2023
02:30 | 2023-11-07
Celebrity
Play
Celebrity
النجم الرياضي اسلام حرب - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-06
Play
النجم الرياضي اسلام حرب - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-11-2023
16:01 | 2023-11-05
Play
العراق في دقيقة 5-11-2023
16:01 | 2023-11-05
عشرين
Play
عشرين
ارتدادات الهزة الاقليمية وانعكاسها على العراق - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-05
Play
ارتدادات الهزة الاقليمية وانعكاسها على العراق - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
بين القتل والتفجير ومهاجمة المدنيين نبذة عن جرائم داعش في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-05
Play
بين القتل والتفجير ومهاجمة المدنيين نبذة عن جرائم داعش في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-05
رحال
Play
رحال
ناحية السهل الأخضر…محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-04
Play
ناحية السهل الأخضر…محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-04
Play
من ٤ الى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-04
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.