المفوضية الأوروبية تدعم الأردن بـ900 مليون يورو

وجدد الملك عبد الله خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التأكيد على "أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).ولفت الملك عبد الله إلى "ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب".من جهتها، أكدت فون دير لاين "رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، ودعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين".وقالت إن الأردن "شريك استراتيجي مقدر للاتحاد الأوروبي". وأعربت عن دعمها لجهود تحديث الأردن، معلنة عن تقديم حزمة دعم بأكثر من 900 مليون يورو للمملكة.