ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه.وقالت "يوكوم" في بيان " تعرضت طائرة عسكرية أميركية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت، من دون أن تقدم معلومات عن مصير الطاقم.وتابعت "يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليا".