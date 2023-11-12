طائرات "إسرائيل" الحربية تقصف بنى تحتية في سوريا

وقال الجيش في بيان مقتضب: "قبل قليل، وردًّا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس السبت، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا"، فيما لم يحدد موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا.وكانت الجبهة الداخلية في إسرائيل أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، أن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري، مشيرة إلى أن الصافرات دوت في بالي أد وأفني إيتان ونوب في جنوب مرتفعات الجولان السوري.وبحسب بيان سابق للجيش الإسرائيلي فإنه "متابعة لتفعيل الانذارات في منطقة الجولان فقد تم رصد إطلاق قذيفتين من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل"، مشيرًا إلى أنهما سقطتها "في مناطق مفتوحة".وكانت سوريا حذرت، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وفي بيان صادر عنها، أكدت وزارة الخارجية السورية، أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه".