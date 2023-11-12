فيديو يوثق انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين بأحد سجون "إسرائيل"

حسابات إسرائيلية تنشر مقطع مصور لأسرى فلسطينيين في سجون #الاحتلال الإسرائيلي واصفة إياهم بـ "الحيوانات الناطقة "وهم مكبلون ومغمى أعينهم.. مؤكدة أن الأسرى يظلون على هذا الحال طيلة اليوم دون ماء ولا طعام إلا مرة واحدة لاستخلاص المعلومات منهم#متجمعين_لدعم_فلسطين#غزة_تحت_القصف… pic.twitter.com/cqwGwLlT65
— المنظمة العربية لحقوق الإنسان (@AohrUk_ar) November 11, 2023
حسابات إسرائيلية تنشر مقطع مصور لأسرى فلسطينيين في سجون #الاحتلال الإسرائيلي واصفة إياهم بـ "الحيوانات الناطقة "وهم مكبلون ومغمى أعينهم.. مؤكدة أن الأسرى يظلون على هذا الحال طيلة اليوم دون ماء ولا طعام إلا مرة واحدة لاستخلاص المعلومات منهم#متجمعين_لدعم_فلسطين#غزة_تحت_القصف… pic.twitter.com/cqwGwLlT65