زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إندونيسيا

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الزلزال وقع صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي".وأضافت أن "الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا عند خط عرض 9.90 درجة جنوبا وخط طول 123.70 درجة شرقا".ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث إصابات أو خسائر مادية.