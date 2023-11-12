"التهديدات الإيرانية" على جدول أعمال الرئيسين الأمريكي والصيني

قال مستشار الرئيس الأمريكي جيك ساليفان، إن التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، ستكون موضوع نقاش بين الزعيمين الأمريكي والصيني في القمة المقبلة في سان فرانسيسكو.



ومن المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



وقال ساليفان بحسب شبكة إن بي سي: "من المؤكد أن قضية البرنامج النووي الإيراني والتهديد الذي يشكله سيكونان على جدول الأعمال". وأضاف "فضلا عن التهديد الذي تشكله إيران للاستقرار الإقليمي... وللقوات الأمريكية في المنطقة".