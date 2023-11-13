البنتاغون: غاراتنا في سوريا تهدف لتقويض الهجمات ضد قواتنا

وقال أوستن في تصريح صحفي إن "الضربات تأتي ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا"، مشيرا الى "تنفيذ ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران".وتابع الوزير، أن "الضربات شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا"، مبينا ان "الرئيس بايدن ليست لديه أولوية أهم من سلامة الجنود الأمريكيين".ولفت الوزير، الى أن "الرئيس بايدن أصدر أمر هجوم اليوم لتوضيح أن أمريكا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها".