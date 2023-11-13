هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب تركيا

وذكر بيان صادر عن إدارة الطوارئ أن "مركز الزلزال وقع على بعد 1.02 كيلومترمن منطقة تشارداك بالمحافظة، وعلى عمق 13.23 كيلومتراً".واضاف انه "لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال".