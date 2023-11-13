روسيا تنفذ أكثر من 60 ضربة جوية في إدلب السورية

ونقلت إنترفاكس عن الأميرال فاديم كوليت قوله تعليقا على الهجوم الذي وقع يوم السبت "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في محافظة إدلب على أهداف لجماعات مسلحة غير قانونية متورطة في قصف مواقع قوات الحكومة السورية".وقال كوليت إنه خلال 24 ساعة، تعرضت مواقع القوات الحكومية السورية للهجوم سبع مرات".ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقرير الروسي. ويتهم الجيش السوري جماعات مسلحة مناوئة للنظام بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، وينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية الخاضعة لسيطرة الجماعات الأخرى.ويقول مسؤولو المعارضة إن موسكو ودمشق تستغلان انشغال العالم بالصراع في غزة لتصعيد القصف على منطقة يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.وكرر كوليت الاتهامات الروسية بانتهاك طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المجال الجوي السوري، قائلا إن عددا من الطائرات والطائرات المسيرة حلقت دون تنسيق مع الجانب الروسي.