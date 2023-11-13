نتنياهو: حزب الله يلعب بالنار

ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله تعليقاً على تصاعد القصف في جنوب لبنان وشمال إسرائيل: "هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين. هذا لعب بالنار".وأضاف نتنياهو: "سيتم الرد على إطلاق النار هذا بنيران أقوى بكثير. وسنعيد الأمان للشمال وللجنوب وسندمر حماس".وتفجر قصف متبادل شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من ناحية أخرى عبر الحدود، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر إسرائيلية وأميركية أمس الأحد قولها إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حذر نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من العمليات العسكرية في لبنان، مشيراً إلى أن أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع حزب الله.كما نقل أكسيوس عن مصدر إسرائيلي قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بالقلق من تهديدات غالانت العلنية ضد حزب الله وتعتقد أن هذه التهديدات لن تؤدي إلا لتصعيد حدة التوتر.ولفت الموقع الإخباري إلى أن غالانت أبلغ نظيره الأميركي بأن حزب الله يصعد هجماته وأنه "يلعب بالنار"، حسب تعبيره.