خلال يوم.. أربع هجمات تستهدف القوات الأمريكية في سوريا

ونقلت "رويترز" عن المسؤول العسكري قوله، إن "القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للهجوم أربع مرات على الأقل في أقل من 24 ساعة".وأشار إلى أنه تم استخدام مسيرات وصواريخ في الهجمات، مؤكدة عدم وقوع إصابات نتيجة الهجمات، مع أضرار طفيفة في البنية التحتية.وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة تابعة للجيش الأمريكي بالقرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا بطائرة مسيرة.وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر في البنتاغون أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الضربات الأمريكية على منشآت الحرس الثوري الإيراني في سوريا ليلة الاثنين.وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "القوات الأمريكية هاجمت هدفين للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران شرق سوريا ردا على القصف المستمر للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط".وتتعرض قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، تتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.